Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
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Londra 18-ago
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Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un timido +0,12%.

Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 159,712. Supporto a 159,418. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 160,005.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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