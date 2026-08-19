Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un timido +0,12%.
Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 159,712. Supporto a 159,418. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 160,005.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)