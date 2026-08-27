Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un +0,05%.
Le tendenza di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 159,434. Supporto stimato a 159,033. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 159,835.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)