Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 agosto
Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,03%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 160,432. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 159,583. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 161,281.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)