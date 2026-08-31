Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:17
29.336 -0,33%
Dow Jones 18:17
53.200 -0,67%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 17:35
26.258 -1,17%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 30/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 agosto

Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,03%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 160,432. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 159,583. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 161,281.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```