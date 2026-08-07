Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Composto rialzo per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,48%.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 158,887. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 160,148, mentre il primo supporto è stimato a 157,626.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```