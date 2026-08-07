Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Composto rialzo per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,48%.
Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 158,887. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 160,148, mentre il primo supporto è stimato a 157,626.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)