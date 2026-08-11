Attese positive per Waters
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Seduta positiva per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici, tra i componenti dell'S&P-500, che avanza bene e porta a casa un +1,21%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 411,8 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 195,2 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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