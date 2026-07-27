Bending Spoons da oggi quotata anche sul mercato GEM di Euronext

(Teleborsa) - Le azioni di Bending Spoons , società tecnologica italiana specializzata nell'acquisizione di storici marchi tech in difficoltà e nella loro ottimizzazione, sono da oggi quotate anche sul Global Equity Market (GEM) di Euronext .



Il GEM, lanciato da Borsa Italiana nel 2016 e migrato sulla piattaforma Optiq di Euronext nel 2023, consente la negoziazione di oltre 1000 tra azioni statunitense ed europee in euro. Il mercato offre trading esteso fino alle 20:30 con il mercato Trading After Hours (TAH), evitando il rischio cambio, anche se i volumi di scambio sono ovviamente inferiori a quelli registrati dalle azioni nella loro principale sede di negoziazione.



Oltre 40 banche, broker e market makers operano sul mercato GEM e il 50% delle attività di negoziazione viene da broker retail. A giugno 2026 i volumi di scambio complessivi sono stati superiori a 3,5 miliardi di euro.



Bending Spoons si è quotata l'1 luglio sul Nasdaq, con le azioni che hanno chiuso la prima seduta a quota 40,50 dollari per azione, in rialzo del 40% rispetto al prezzo di IPO di 29 dollari (al di sopra della forchetta di 26-28 dollari ipotizzata in precedenza). Da quel momento il titolo ha mostrato un andamento debole fino a scendere a quota 30 dollari per azione, mentre venerdì ha chiuso a 34 dollari per azione.

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