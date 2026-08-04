Bending Spoons, accordo per l'acqusizione di Airtable: operazione da 1,285 miliardi di dollari

È la prima dopo la quotazione al Nasdaq.

(Teleborsa) - Bending Spoons ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Airtable, in una transazione interamente in denaro che valuta la società a un enterprise value di 1,285 miliardi di dollari, corrispondente a un equity value di circa 2,25 miliardi di dollari considerando l'attuale saldo netto di liquidità di Airtable. L'operazione è soggetta alle consuete condizioni e autorizzazioni regolamentari, con chiusura attesa entro fine anno.



"Siamo impazienti di dare il benvenuto ad Airtable in Bending Spoons", ha dichiarato Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons. "Airtable è un brand pionieristico che sta cambiando il modo in cui i team organizzano i dati e gestiscono processi lavorativi fondamentali. Ne è prova un fatturato ricorrente annuo cresciuto di oltre il 20% fino a raggiungere circa 480 milioni di dollari a giugno 2026, e l'unione con Bending Spoons darà un ulteriore impulso all'innovazione".



"Quando abbiamo fondato Airtable nel 2013, avevamo l'obiettivo di condividere la magia di creare software con più persone", ha aggiunto Howie Liu, co-fondatore e CEO di Airtable. "Oggi, oltre 500.000 organizzazioni, tra cui l'80% delle aziende nella classifica Fortune 100, si affidano ad Airtable per gestire il loro lavoro più essenziale. La partnership con Bending Spoons ci offre le risorse e l'impegno a lungo termine per portare avanti questa visione con ancora più ambizione, mentre costruiamo la piattaforma AI-native del futuro".



L'operazione rappresenta la prima acquisizione di Bending Spoons dopo la quotazione al Nasdaq del 1° luglio 2026, e si aggiunge a un portafoglio che include AOL (acquisita a gennaio 2026) ed Eventbrite (marzo 2026).



L'accordo, approvato all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società, prevede l'acquisizione del 100% delle azioni di Airtable, che fino al completamento della transazione continuerà a operare in modo indipendente.

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