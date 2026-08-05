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"Buy" per IAG

Finanza
"Buy" per IAG
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Seduta vivace per International Airlines, tra i titoli dell'indice FTSE 100, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,18%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto della compagnia aerea ai prezzi attuali pari a 4,386 sterline, con stop loss individuato in area 4,055 pounds, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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