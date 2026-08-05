CONAF e CREA rinnovano l'accordo per migliorare il sistema agroalimentare italiano

(Teleborsa) - CONAF e CREA hanno rinnovato per un quadriennio l'accordo di collaborazione volto a innalzare il livello qualitativo del sistema agroalimentare e forestale italiano, ispirato a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica lungo l'intera filiera produttiva.



L'intesa punta a favorire ricerca e diffusione dell'innovazione scientifica attraverso convegni, seminari e gruppi di studio, oltre alla divulgazione di informazioni tecnico-scientifiche ed economiche. La rete dei circa 20.000 dottori agronomi e forestali sarà coinvolta per rafforzare la gestione aziendale e la valutazione economica delle scelte operative, migliorando la qualità della vita nelle zone rurali attraverso i modelli di sviluppo elaborati dal CREA.



"Siamo in una fase di passaggio generazionale e questo può essere un punto di svolta per il sistema agroalimentare e forestale nazionale, che ha bisogno di rafforzarsi e aggiornarsi", ha dichiarato Mauro Uniformi, Presidente CONAF, sottolineando come i dottori agronomi e forestali rappresentino "una rete capillare pronta a trasferire con competenza le innovazioni tecnologiche e metodologiche che la ricerca del CREA produce".



"Rinnovare l'accordo con CONAF significa dare nuovo slancio a un'alleanza strategica tra ricerca e professioni, capace di trasformare la conoscenza scientifica in innovazione concreta a vantaggio del sistema agroalimentare e forestale italiano", ha dichiarato Andrea Rocchi, Presidente CREA, evidenziando l'importanza di investire sui giovani agronomi e forestali per sostenere il ricambio generazionale.

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