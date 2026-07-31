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Produzione industriale Giappone (MoM) in giugno
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31 luglio 2026 - 07.00
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Produzione industriale in giugno su base mensile (MoM) +1,3%
, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +1%).
(Foto: Vibeke Lundberg / Pixabay)
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