Milano 30-lug
52.104 0,00%
Nasdaq 30-lug
28.106 +3,36%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 30-lug
10.897 0,00%
Francoforte 30-lug
25.612 0,00%

Produzione industriale Giappone (MoM) in giugno

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Produzione industriale Giappone (MoM) in giugno
Giappone, Produzione industriale in giugno su base mensile (MoM) +1,3%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +1%).

(Foto: Vibeke Lundberg / Pixabay)
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