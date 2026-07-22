Lettura rialzista per Fresenius

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Effervescente la compagnia attiva nel settore farmaceutico , tra i componenti del DAX , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,33%.





Operatività odierna:

Le azioni di Fresenius , su questi prezzi fissati a 44 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 41,67 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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