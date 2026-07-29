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Invito all'acquisto per Fresenius

Finanza
Invito all'acquisto per Fresenius
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Bene la compagnia attiva nel settore farmaceutico, tra i componenti del DAX, con un rialzo dello 0,11%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Fresenius suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 44,3 Euro, con stop loss stimato in area 41,67 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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