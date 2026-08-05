Indicazioni rialziste per InPost
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Risultato positivo per l'azienda leader in Europa nelle soluzioni di spedizione e ritiro pacchi, parte dell'AEX, che lievita dello 0,06%.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 15,47 Euro, con stop loss posto a quota 14,74, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```