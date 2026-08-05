Indicazioni rialziste per InPost

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Risultato positivo per l' azienda leader in Europa nelle soluzioni di spedizione e ritiro pacchi , parte dell' AEX , che lievita dello 0,06%.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 15,47 Euro, con stop loss posto a quota 14,74, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```