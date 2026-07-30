Londra: andamento rialzista per Anglo American

(Teleborsa) - Bene la società mineraria , con un rialzo del 3,14%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Anglo American rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche complessive di Anglo American evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 36,17 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 37,72. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 35,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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