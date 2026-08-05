Neodecortech, utile semestrale triplicato a 9,1 milioni di euro con contributo Lamitex

(Teleborsa) - Neodecortech , società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi netti pari a 97,7 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto al 30 giugno 2025 (+7,2 milioni). Considerando il contributo di Lamitex su base pro forma per l'intero periodo comparativo, i ricavi semestrali 2026 sono in linea rispetto a quelli del 30 giugno 2025 (97,3 milioni).



L'EBITDA è in significativo aumento e pari a 15,6 milioni di euro (+69,2%) rispetto al 30 giugno 2025 (9,2 milioni). Su base pro forma, includendo Lamitex, si registra un aumento del +47,3% (10,6 milioni). EBITDA margin in crescita al 16,0%, rispetto al 10,2% dello stesso periodo dell'esercizio precedente e al 10,9% su base pro forma includendo Lamitex. L'utile netto consolidato è pari a 9,1 milioni di euro (+227,4%) rispetto al 30 giugno 2025 (2,8 milioni) con redditività pari al 9,3%. Su base pro forma, includendo Lamitex, l'utile netto del periodo sarebbe stato pari a 3,5 milioni di euro.



L'indebitamento Finanziario Netto è pari a 19,9 milioni di euro, in diminuzione del 35,6% rispetto al 31 dicembre 2025 (30,9 milioni) grazie a una robusta generazione di cassa e del 45,8% rispetto al 30 giugno 2025 (36,7 milioni).



"I risultati particolarmente positivi del primo semestre 2026 confermano la solidità del modello industriale integrato del Gruppo e la capacità di creare valore e acquisire quote di mercato anche in un contesto caratterizzato da persistente volatilità geopolitica e macroeconomica - ha commentato l'AD Luigi Cologni - La significativa crescita della redditività, in continuità con le performance già registrate nei trimestri precedenti e accompagnata dal miglioramento della posizione finanziaria netta, riflette i benefici della diversificazione del business e del costante ripensamento dei processi, sotto il profilo sia organizzativo che tecnologico".



"Tale andamento testimonia inoltre l'efficacia delle azioni intraprese sul fronte dell'efficienza operativa, della gestione degli approvvigionamenti e dello sviluppo commerciale - ha aggiunto - L'integrazione di Lamitex procede positivamente, contribuendo all'ampliamento dell'offerta e al rafforzamento del posizionamento competitivo. Pur in presenza di tensioni sui mercati delle materie prime, dell'energia e della logistica, il Gruppo continua a dimostrare una buona tenuta del portafoglio ordini, la capacità di trasferire tempestivamente gli incrementi di costo preservando la marginalità e un progressivo ampliamento del proprio presidio sul mercato. Continueremo a monitorare con attenzione l'evoluzione dello scenario internazionale, mantenendo un approccio prudente ma orientato alla crescita e alla creazione di valore per tutti gli stakeholder".

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