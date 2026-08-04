MARR, utile semestrale crolla a 3,9 milioni di euro con aumento costi

(Teleborsa) - MARR , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, ha comunicato che i ricavi totali consolidati del primo semestre 2026 si attestano a 1.019,5 milioni di euro (994,8 milioni di euro nel pari periodo 2025) e quelli del secondo trimestre 2026 sono pari a 593,5 milioni di euro (585,6 milioni di euro nel secondo trimestre 2025).



Alla crescita dei ricavi si associa il miglioramento del primo margine, che solo in parte ha mitigato gli incrementi dei costi di trasporto e dei costi di conservazione dei prodotti, dovuti rispettivamente all'aumento del costo del carburante e dei costi energetici causato delle tensioni geopolitiche internazionali. Alla fine dei primi sei mesi 2026 l'EBITDA è di 39,1 milioni di euro e l'EBIT di 16,8 milioni euro, erano stati rispettivamente pari a 47,6 milioni e 27,2 milioni nel primo semestre 2025. Nel secondo trimestre 2026 EBITDA ed EBIT sono pari rispettivamente a 31,7 e 19,3 milioni di euro (37,7 e 26,3 milioni di euro nel secondo trimestre 2025). Alla fine dei primi sei mesi 2026 l'utile netto è di 3,9 milioni di euro (12,6 milioni nel pari periodo 2025) e di 10,5 milioni nel secondo trimestre 2026 (15,3 milioni nel secondo trimestre 2025).



L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2026, prima dell'applicazione del principio contabile IFRS 16, è di 268,9 milioni di euro e nel confronto con i 206,8 milioni al 30 giugno 2025 risente di investimenti per 23,5 milioni di euro effettuati nell'arco di dodici mesi, di acquisto di azioni proprie per 10,9 milioni di euro e di 29,5 milioni di euro di dividendi distribuiti a maggio 2026.



Le vendite del mese di luglio sono in incremento in tutti i segmenti di clientela e collocano l'andamento delle vendite e del primo margine alla fine dei primi sette mesi in linea con gli obiettivi di crescita dell'anno.

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