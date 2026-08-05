Milano 16:01
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Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in giugno

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Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in giugno
Unione Europea, Prezzi produzione in giugno su base annuale (YoY) +4,6%, in calo rispetto al precedente +5,9% (in linea con le stime degli analisti).
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