Galderma alza le stime dopo un primo semestre da record: ricavi +24,6%

(Teleborsa) - La società svizzera Galderma , specializzata nella cura della pelle, ha registrato un forte incremento delle vendite nel primo semestre dell'anno, con ricavi in crescita del 24,6% a 3,13 miliardi di dollari. Alla luce dei risultati, il gruppo con sede a Zugo ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero esercizio, stimando ora una crescita delle vendite nette compresa tra il 19% e il 21%, rispetto alla precedente indicazione del 17%-20%.



L'azienda ha attribuito la performance alla crescita a doppia cifra sia negli Stati Uniti sia nei mercati internazionali, sostenuta da tutte le principali categorie di prodotto. L'espansione è stata trainata soprattutto dall'aumento dei volumi di vendita, con un contributo positivo anche dal miglior mix di prodotti.



Galderma ha inoltre precisato che le nuove stime tengono conto di un'esposizione ritenuta gestibile ai dazi annunciati dagli Stati Uniti e della capacità del gruppo di assorbire un eventuale rallentamento della domanda nella seconda metà dell'anno, nonostante un contesto politico ed economico che resta incerto.







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