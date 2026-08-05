Tesmec in vetta allo Star a +8,2% in scia ai conti

(Teleborsa) - Seduta brillante per Tesmec
che corre con un +8,2%
volando in vetta al Ftse Italia Star
(+0,8%).
Una performance che si registra in scia all'annuncio odierno dei conti del primo semestre 2026
. Numeri dai quali emergono ricavi in crescita del 12,2% annuo, un EBITDA in progresso del 14,7% e un utile netto di4,5 milioni che si confronta con la perdita di 0,5 milioni registrata al 30 giugno 2025.
Segnali positivi anche dall'outlook 2026
con Tesmec che conferma le aspettative di crescita
dei principali indicatori economici rispetto all’esercizio 2025 e di ulteriore riduzione dell’indebitamento
finanziario netto rispetto al 30 giugno 2026, con un'accelerazione nel secondo semestre, supportata da un solido posizionamento competitivo e da prospettive favorevoli nei mercati Energy e Infrastrutture in cui opera.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Star
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società che si occupa della manutenzione e dell’efficientamento di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di medio periodo di Tesmec
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,3787 Euro
, mentre i supporti sono stimati a 0,3417
. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista
con target stimato verosimilmente in area 0,4157
.