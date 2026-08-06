FTSE MIB su nuovi record a 54.000 punti, ottima Banco BPM dopo i conti

La seduta

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee grazie agli sviluppi positivi nei negoziati per porre fine alla guerra Usa-Iran, con il FTSE MIB che segna nuovi massimi storici sfondando quota 54.000 punti, trainato dalle performance delle banche dopo i risultati semestrali. Tra le novità nel settore, Banco BPM ha rivisto al rialzo la guidance 2026 e sul fronte M&A l'AD Giuseppe Castagna ha aperto a una possibile aggregazione con Credit Agricole Italia; BPER ha annunciato la presentazione di una manifestazione di interesse non vincolante finalizzata all'acquisizione delle attività relative ai business dei pagamenti e di banca depositaria di BFF Bank .



Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato una brusca e imprevista battuta di arresto per la produzione industriale dell'Italia a giugno (-1% su base mensile), dopo il calo congiunturale di maggio, con un bilancio che resta però moderatamente positivo per il secondo trimestre.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,154. Lieve aumento dell' oro , che sale a 4.265,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,97%), raggiunge 75,95 dollari per barile.



Invariato lo spread , che si posiziona a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,88%.



Tra i mercati del Vecchio Continente si muove in modesto rialzo Francoforte , evidenziando un incremento dello 0,26%, poco mosso Londra , che mostra un -0,11%, e ben impostata Parigi , che mostra un incremento dello 0,80%.



A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,93%, a 53.946 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 56.618 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,49%); come pure, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,33%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Avio , con una marcata risalita del 4,17%. Brilla Banco BPM , con un forte incremento (+3,87%). Tonica Prysmian che evidenzia un bel vantaggio del 2,74%. In luce Leonardo , con un ampio progresso del 2,35%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris , che prosegue le contrattazioni a -5,91%. Calo deciso per Amplifon , che segna un -1,88%. Piccola perdita per Lottomatica , che scambia con un -1,44%. Tentenna Nexi , che cede l'1,17%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Safilo (+17,62%), BFF Bank (+4,84%), Interpump (+3,36%) e Ferragamo (+2,69%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Banco Desio , che continua la seduta con -2,57%. Sotto pressione MFE B , con un forte ribasso dell'1,78%. Soffre Intercos , che evidenzia una perdita dell'1,69%. Preda dei venditori Brembo , con un decremento dell'1,69%.

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