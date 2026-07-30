Vendite a Piazza Affari in un'Europa contrastata

(Teleborsa) - Apertura contrastata per le principali Borse del Vecchio Continente
. Prevale l'allarmismo con la ripresa delle ostilità tra Usa e Iran. Oltreoceano la Fed ha confermato
i tassi per la quinta volta consecutiva e prosegue la stagione delle trimestrali con le big tech Apple e Amazon. Tornando a Milano, giornata fitta di conti con Iveco
, Prysmian
, Edison
e Stellantis
. Su Eni
e Intesa Sanpaolo JP Morgan
e RBC
hanno alzato il target price confermando la raccomandazione.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,144. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,48%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,92%, a 85,24 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,99%. Tra gli indici di Eurolandia
contrazione moderata per Francoforte
, che soffre un calo dello 0,45%, poco mosso Londra
, che mostra un +0,07%, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,48%.
Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,31% sul FTSE MIB
, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,31%, scambiando a 53.845 punti.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(-0,13%); leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,26%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben comprata Campari
, che segna un forte rialzo del 3,01%. Nexi
avanza dell'1,92%.
Piccoli passi in avanti per Buzzi
, che segna un incremento marginale dell'1,43%.
Giornata moderatamente positiva per Amplifon
, che sale di un frazionale +0,95%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis
, che ottiene -4,76%.
Sotto pressione Prysmian
, con un forte ribasso del 2,22%.
Soffre Ferrari
, che evidenzia una perdita dell'1,60%.
Sottotono Fineco
che mostra una limatura dello 0,94%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Cementir
(+4,38%), Fiera Milano
(+4,34%), Revo Insurance
(+3,10%) e Webuild
(+2,71%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Italmobiliare
, che prosegue le contrattazioni a -3,84%.
Preda dei venditori BFF Bank
, con un decremento del 3,30%.
Si concentrano le vendite su Pirelli
, che soffre un calo del 2,92%.
Vendite su Brembo
, che registra un ribasso del 2,82%.