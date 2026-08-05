Toscana Aeroporti, luglio da record con oltre 1,1 milioni di passeggeri (+4,9%)

(Teleborsa) - Toscana Aeroporti , società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, ha comunicato che il mese di luglio 2026 si afferma come il miglior mese di sempre con oltre 1,1 milioni di passeggeri transitati e una crescita del +4,9% rispetto a luglio 2025. L'incremento è stato trainato principalmente dal segmento di mercato internazionale (+6,1%), a fronte di un segmento nazionale sostanzialmente invariato (+0,1%). Grazie ai migliori risultati di sempre conseguiti in ciascun mese del 2026, ha superato i 5,9 milioni di passeggeri nei primi sette mesi del 2026, registrando una crescita del +5,7% rispetto all'analogo periodo del 2025.



L'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha segnato il miglior mese di luglio della propria storia con 398 mila passeggeri transitati e un miglioramento del +3,4% in confronto allo stesso mese del 2025. Entrambi i segmenti di mercato hanno contribuito alla performance positiva: quello internazionale è aumentato del +3,8% e quello nazionale del +0,8%. Parigi, anche nel mese di luglio, si conferma la principale rotta dello scalo fiorentino seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte. L'aeroporto di Firenze, con i massimi storici segnati in ogni singolo mese del 2026, ha sfiorato i 2,3 milioni di passeggeri nei primi sette mesi dell'anno, con una crescita del +4,9% sul 2025.



L'aeroporto Galileo Galilei di Pisa ha stabilito un nuovo record storico superando per la prima volta la soglia dei 700 mila passeggeri in un singolo mese. A luglio il traffico ha raggiunto infatti i 719 mila passeggeri transitati con un incremento del +5,7% sullo stesso mese del 2025. Ilrisultato è stato sostenuto dal segmento di traffico internazionale, aumentato del +7,3%, a fronte di un segmento nazionale sostanzialmente stabile (-0,2%). Tra le rotte con il maggior volume di traffico, Londra mantiene la prima posizione, seguita da Tirana, Palermo, Parigi e Catania. L'aeroporto di Pisa, nel periodo gennaio-luglio, ha superato i 3,6 milioni di passeggeri stabilendo un nuovo massimo storico e registrando una crescita del +6,3% rispetto al corrispondente periodo del 2025.

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