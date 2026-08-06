Agricoltura, più risorse in arrivo: sì della Camera a ColtivaItalia

Lollobrigida: un miliardo di euro "per renderci meno dipendenti dall'estero"

(Teleborsa) - Via libera della Camera a Coltivaitalia, il provvedimento per investire un miliardo di euro in più in Agricoltura.



"Il nostro settore primario in questi anni ha fatto registrare risultati degni di nota, siamo primi in Europa per valore aggiunto in agricoltura, esportiamo 74,5 miliardi di euro di prodotti agroalimentari. Sono risultati che raggiungiamo con un piano di investimenti pubblici che sfiora i 17 miliardi di euro e grazie al lavoro quotidiano dei nostri agricoltori", sottolinea il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, dopo l'approvazione del provvedimento in prima lettura alla Camera.



"Con il Coltivaitalia - ha aggiunto - investiamo lì dove l'Agricoltura ha più bisogno, per renderci meno dipendenti dall'estero, e nei settori ad alto potenziale per rendere il settore primario ancora più forte. Favoriamo il ricambio generazionale e la ricerca perché questi risultati siano solo il punto di partenza per raggiungerne di nuovi. Avevamo promesso di rimettere l'agricoltura e la sovranità alimentare al centro delle nostre politiche, lo facciamo con azioni concrete lavorando al fianco dei nostri agricoltori, allevatori e pescatori".



Il provvedimento mette a disposizione del settore primario oltre un miliardo di euro per gli investimenti in Agricoltura, una misura, sottolinea il Masaf, "con una dotazione aggiuntiva mai prevista in queste dimensioni nella storia repubblicana". L'iter del procedimento proseguirà al Senato alla ripresa dei lavori parlamentari per proseguire con l'approvazione definitiva e rendere disponibili le risorse a partire dai primi mesi del 2027.



Confagricoltura "commenta positivamente l’approvazione alla Camera del disegno di legge Coltivaitalia. Grazie all’impegno del ministro, Francesco Lollobrigida, il provvedimento recupera 1 miliardo di euro da destinare al settore primario e alle produzioni più strategiche per l’intero sistema economico italiano".



Per la Confederazione - si legge - si tratta di risorse importanti, che arrivano in una fase molto delicata per l’intera produzione agricola, da tempo alle prese con aumenti dei costi di produzione (acqua, fitofarmaci, energia), cambiamenti climatici che assediano le rese delle colture e contesti di mercato internazionali sempre più complessi e sfidanti. L’approvazione del disegno di legge alla Camera con 150 sì, nessuno no e 97 astenuti, esprime un’importante vicinanza del mondo politico al settore primario. Una vicinanza che, adesso, Confagricoltura auspica venga espressa anche nel passaggio definitivo del DDL in Senato, così da permettere alle aziende di poter contare sulla disponibilità di queste risorse già dall’inizio del 2027.



L'approvazione del ColtivaItalia "rappresenta un segnale importante di attenzione verso il mondo agricolo e un passo concreto per rafforzare la sovranità alimentare del Paese, con oltre 1 miliardo di euro di fondi per sostenere le produzioni, dall’olio agli allevamenti, e fermare lo scandalo dell’italian sounding fatto in Italia che sottrae 20 miliardi al reddito degli agricoltori, a danno della salute dei cittadini, che finiscono nelle tasche dei trafficanti delle filiere produttive e di una parte delle industrie senza scrupoli". E’ quanto afferma Coldiretti nell’esprimere soddisfazione per il via libera della Camera al disegno di legge proposto dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Il ddl - si legge nella nota - "recepisce molte delle richieste della principale organizzazione agricola d’Italia e d’Europa, dalla semplificazione burocratica al rafforzamento dei contratti di filiera, dal sostegno ai giovani e all'innovazione fino agli interventi per l'olivicoltura, la zootecnia e la ricerca. Visto anche il momento difficile in cui si trovano le imprese, tra danni da clima e aumento dei costi, è ora fondamentale arrivare rapidamente all'approvazione definitiva in Senato".







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