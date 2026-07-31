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Scuola, riunione al MIM sui GIT: Anief auspica risorse per inclusione non siano sprecate

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"Oggi al Ministero si è svolta una riunione dedicata ai GIT, i Gruppi per l'Inclusione Territoriale. Esiste un decreto del 2021 che, a oggi, non è ancora stato attuato e, di conseguenza, questi gruppi non sono stati ancora costituiti. Si tratta di figure esperte sul sostegno, chiamate a supportare sia le scuole sia gli Uffici scolastici provinciali e regionali sul tema dell'inclusione". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretraio generale Anief.

"Come ANIEF, ci aspettiamo innanzitutto che le risorse non vadano sprecate e che anche quelle non utilizzate negli anni passati possano rientrare nella contrattazione oppure essere comunque reimpiegate sul fronte del sostegno. Chiediamo inoltre una revisione dei criteri di assegnazione e della consistenza del contingente dei Gruppi per l'Inclusione Territoriale, perché la situazione è profondamente cambiata.

Negli ultimi cinque anni, infatti, gli alunni con disabilità sono aumentati del 25%, con un conseguente incremento della richiesta di sostegno didattico, mentre nello stesso periodo è diminuito il numero complessivo degli studenti a causa del calo della natalità. È quindi fondamentale che questi gruppi vengano istituiti con organici adeguati alle reali esigenze.

L'auspicio, ora, è che la trattativa per l'assegnazione delle risorse possa partire al più presto, già nel corso di quest'anno", conclude Rosano.
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