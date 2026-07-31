Scuola, riunione al MIM sui GIT: Anief auspica risorse per inclusione non siano sprecate

"Oggi al Ministero si è svolta una riunione dedicata aii Gruppi per l'Inclusione Territoriale. Esistee, di conseguenza, questi gruppi non sono stati ancora costituiti. Si tratta dichiamate a supportare sia le scuole sia gli Uffici scolastici provinciali e regionali sul tema dell'inclusione". Lo ha dichiarato"Come ANIEF, ci aspettiamo innanzitutto che le risorse non vadano sprecate e che. Chiediamo inoltre una revisione dei criteri di assegnazione e della consistenza del contingente dei Gruppi per l'Inclusione Territoriale, perché la situazione è profondamente cambiata.Negli ultimi cinque anni, infatti,, con un conseguente incremento della richiesta di sostegno didattico, mentre nello stesso periodo è diminuito il numero complessivo degli studenti a causa del calo della natalità. È quindi fondamentale che questi gruppi vengano istituiti con organici adeguati alle reali esigenze.L'auspicio, ora,già nel corso di quest'anno", conclude Rosano.