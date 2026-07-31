EHI! debutta con successo su EGM

Chiude la prima seduta a +3% sul prezzo di collocamento

(Teleborsa) - EHI! - il nuovo veicolo promosso da Mauro Girardi e Borgosesia con l'obiettivo di individuare PMI italiane ad alto potenziale e accompagnarne la crescita attraverso una business combination - giovedì 30 luglio 2026 ha chiuso la prima seduta di negoziazione su Euronext Growth Milan a 10,3 euro, registrando pertanto una performance del +3,0% rispetto al prezzo di collocamento.



Mauro Girardi, Amministratore Delegato e promotore di EHI!, ha dichiarato: “La quotazione non rappresenta un punto di arrivo ma l'inizio del vero lavoro. Con l'avvio delle negoziazioni si conclude la fase di raccolta delle risorse e prende avvio quella per la quale EHI! è stata costituita: investire in “imprese imperfette” accompagnandole attivamente nel loro percorso evolutivo, creando valore per tutti gli stakeholder. L'interesse dimostrato dagli investitori ci consegna una grande responsabilità. Da oggi il nostro obiettivo è trasformare il

capitale raccolto in un progetto industriale concreto, mettendo a disposizione delle aziende non solo risorse finanziarie, ma anche competenze, governance e capacità di execution."



L’avvio delle negoziazioni sancisce l’inizio della fase operativa della SPAC (special purpose acquisition company) che ha già sottoscritto una lettera di intenti non vincolante finalizzata ad approfondire una potenziale operazione di business combination. L'operazione resta subordinata all'esito delle attività di due diligence e alle necessarie approvazioni societarie.









(Foto: L'amministratore delegato e gli Advisor durante la quotazione della SPAC EHI)

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