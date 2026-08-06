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Analisi Tecnica: CHF/USD del 5/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 5/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Discesa moderata per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 5 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8063, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8089. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8055.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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