Analisi Tecnica: USD/YEN del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un timido -0,02%.
Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 157,901. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 158,441, mentre il primo supporto è stimato a 157,361.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)