Assisi: Mantovano accoglie Papa Leone XIV per incontro con i giovani

(Teleborsa) - Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha accolto oggi ad Assisi il Santo Padre Leone XIV, giunto nella città di San Francesco per l'incontro con i giovani riuniti nel "GO! Franciscan Youth Meeting 2026", uno degli appuntamenti più significativi delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte del Santo Patrono d'Italia.



Così una nota di Palazzo Chigi spiegando che alle celebrazioni ha preso parte anche il Comitato nazionale costituito dal Governo nel 2023, cui è affidato il compito di promuovere un ampio programma culturale dedicato alla vita, all'opera e ai luoghi del Santo, con particolare attenzione ai temi del rispetto e della cura dell'ambiente, del dialogo tra le religioni e della pacifica convivenza tra i popoli.



Oltre 2.500 giovani si sono messi in cammino da tutta Europa verso la Porziuncola e hanno preso parte ai lavori preparatori dell'incontro, patrocinato e sostenuto dal Comitato.



Prima della Celebrazione, nella Sala del Refettorio, il Santo Padre ha salutato il Sottosegretario Alfredo Mantovano e i membri del Comitato, guidati dal Presidente Davide Rondoni. Al termine, il Sottosegretario Mantovano ha incontrato i volontari e gli operatori della Protezione civile, le forze dell'ordine e il personale del 118 e della Regione Umbria impegnati nella giornata.



"Con la presenza del Governo accanto al Santo Padre e ai giovani giunti da ogni parte d'Europa, l'Italia rende omaggio al suo Patrono, patrimonio comune di credenti e non credenti" ha dichiarato Mantovano. "In un tempo segnato da conflitti e diffidenze - ha proseguito - questi giovani ci ricordano che la pace non è un'astrazione, ma si costruisce nell'incontro, e che il futuro appartiene a chi ha il coraggio di mettersi in cammino. Alle famiglie francescane, al Comitato nazionale e a tutti quanti hanno reso possibile questa giornata va la riconoscenza dello Stato, nella distinzione dei ruoli e nella leale collaborazione tra la vita civile e quella spirituale".

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