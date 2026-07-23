De Nora, Equita avvia copertura con Hold per limitata visibilità sulla crescita

(Teleborsa) - Equita ha avviato la copertura su Industrie De Nora , società quotata su Euronext Milan e specializzata in elettrochimica e idrogeno verde, con una raccomandazione "Hold" e un target price di 7,2 euro per azione.



Tra i principali motivi di un avvio con "Hold" c'è il profilo di crescita contenuto: il core business degli elettrodi, esposto al mercato maturo del chlor-alkali, presenta una crescita attesa LSD. Il segmento Water Technologies non ha ancora dimensioni sufficienti per ridefinire l'equity story, mentre l'Energy Transition offre una visibilità limitata sull'order intake. Nel 2025-29 viene stimato una CAGR del fatturato del 3,4%, un adj. EBITDA stabile ed un adj. EPS CAGR dell'1,1%, con EBITDA margin in calo dal 19,6% al 17,2% per un cambio di business mix nel Water più spostato nei sistemi di filtraggio (EBITDA margin LDD).



Inoltre, Equita vede un upside limitato ai prezzi attuali: De Nora tratta a circa 15x P/E 2027, a premio rispetto ai Capital Goods (11,5x P/E 2027) e a sconto rispetto ai Water Technologies peers (18x P/E 2027). Il premio rispetto ai Capital Goods peers è giustificato dalla leadership tecnologica, dalle elevate barriere all'ingresso nel chlor-alkali e dalla crescente esposizione al Water. Tuttavia, lo sconto rispetto ai Water peers rimane appropriato (Water solo 37% dei ricavi 2025).



"Un re-rating dei multipli richiederebbe un'accelerazione significativa nel Water, tale da portare il segmento a rappresentare oltre il 50% dei ricavi di gruppo, anche attraverso operazioni di M&A, oppure una ripresa sostenuta dell'order intake nell'idrogeno verde - si legge nella ricerca - A nostro avviso, nessuno dei due catalyst è ancora sufficientemente visibile".

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