Cassa Centrale, Sandro Bolognesi conclude il proprio percorso alla guida del Gruppo

Il Gruppo, sotto la guida dell’Amministratore Delegato, e con il contributo determinante delle Banche di Credito Cooperativo Socie ha raggiunto una dimensione di vertice nel panorama bancario italiano

(Teleborsa) - Nella giornata odierna l’Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca Sandro Bolognesi, ha concordato con il Consiglio di Amministrazione la cessazione dall’incarico di Direttore Generale e dalla carica di Amministratore Delegato.



La decisione interviene al termine di un ciclo di intensa attività professionale e manageriale, durante il quale il Gruppo ha rafforzato il proprio posizionamento nel panorama bancario nazionale, consolidando redditività, patrimonio, qualità degli attivi e capacità di servizio alle Banche Affiliate e ai territori.



Negli ultimi anni, il Gruppo Cassa Centrale ha infatti registrato un significativo percorso di crescita: l’utile netto consolidato è passato da 333 milioni di euro nel 2022 a 1.162 milioni di euro a fine esercizio precedente, il ROE è salito dal 4,7% all’11,1%, mentre il rapporto tra crediti deteriorati netti e impieghi si è ridotto allo 0,6%. Il CET1 Ratio si attesta su valori prossimi al 30%, confermando un livello di patrimonializzazione di assoluto rilievo. La raccolta complessiva supera i 129 miliardi di euro, gli impieghi netti raggiungono i 50,9 miliardi di euro e le commissioni nette si attestano a 887 milioni di euro. Il Gruppo conta oggi oltre 1.500 filiali e 12.580 collaboratori, a conferma del proprio radicamento e della centralità della relazione con i territori.



Il Presidente di Cassa Centrale Banca, Giorgio Fracalossi, ha dichiarato: "A nome del Consiglio di Amministrazione desidero ringraziare Sandro Bolognesi per l’impegno, la professionalità e la dedizione con cui ha svolto il proprio ruolo al servizio del Gruppo. In questi anni il Gruppo Cassa Centrale ha consolidato un importante percorso di crescita, rafforzando la propria solidità patrimoniale, la redditività, la qualità degli attivi e la capacità di generare valore per le Banche Affiliate, i territori, i clienti e tutti gli stakeholder. Affrontiamo questa fase di passaggio partendo da basi solide, da risultati significativi e da una chiara visione strategica per il futuro, definita anche attraverso il Piano Strategico IM-PATTO 2026-2028. Nei prossimi mesi continueremo a lavorare insieme per assicurare una transizione ordinata e la piena continuità operativa, gestionale e strategica del Gruppo".



Sandro Bolognesi ha commentato: "Ho maturato la decisione di avviare una nuova fase del mio percorso dopo oltre trent’anni di esperienza professionale all’interno del Gruppo Cassa Centrale e al termine di una fase particolarmente intensa, nella quale il Gruppo ha conseguito risultati importanti sotto il profilo industriale, economico e patrimoniale. Guidare il Gruppo Cassa Centrale è stato un grande onore e una responsabilità significativa. I risultati raggiunti sono il frutto dell’impegno, della competenza e della collaborazione delle Banche Affiliate, degli Organi Sociali, del management e di tutte le colleghe e i colleghi delle Società del Gruppo. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento. Con l’approvazione del Piano Strategico IM-PATTO 2026-2028 abbiamo definito una traiettoria chiara per il futuro del Gruppo. Sono certo che il percorso intrapreso proseguirà con determinazione e continuità, facendo leva sulla struttura, sulle persone e sui valori che contraddistinguono il nostro Gruppo".

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