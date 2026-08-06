Banca di Asti, utile semestrale scende a 26,7 milioni di euro con oneri non ricorrenti

(Teleborsa) - Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti ha conseguito un utile netto pari a 26,7 milioni di euro nel primo semestre 2026, in flessione del 28% rispetto al 2025 anche a seguito di circa 10 milioni di oneri non ricorrenti, e un ROE del 5,13% (contro il 6,62% del medesimo periodo dell’esercizio precedente), con superamento degli obiettivi pianificati a inizio anno.



I crediti verso la clientela del Gruppo superano i 7,5 miliardi di euro, in crescita dell’1,0% rispetto al 31/12/2025. La Massa fiduciaria da clientela raggiunge i 18,5 miliardi di euro, in crescita del 2,4% (+426 milioni) rispetto al 31/12/2025, trainata dal forte sviluppo della raccolta indiretta (+8,5%). La solidità patrimoniale si conferma robusta, con il CET 1 Ratio pari a 17,5% e il Total Capital Ratio al 21,4%, sostanzialmente stabili rispetto al 31/12/2025 dopo il consolidamento della società CDR nell’ambito del Gruppo.



"Ogni numero racconta una storia. Quelli di questo semestre raccontano una crescita della fiducia: oltre 18,5 miliardi di euro di masse affidate al Gruppo Cassa di Risparmio di Asti testimoniano la vicinanza di clienti e territori e confermano che il percorso di evoluzione intrapreso sta già producendo risultati concreti - afferma l'AD Roberto Fiorini - In questo contesto, la flessione della redditività rispetto al primo semestre 2025 riflette la scelta consapevole di anticipare investimenti strategici nelle persone, nella consulenza, nell'innovazione e nella qualità del servizio: un percorso di trasformazione già in corso, i cui benefici sono attesi manifestarsi con crescente evidenza già nel prossimo futuro, rafforzando la capacità del Gruppo di generare crescita e valore nel medio-lungo periodo".

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