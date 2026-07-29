TIM, ricavi +2% ed EBITDA After Lease +1,2% nel primo semestre, torna l'utile nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 i ricavi totali del Gruppo Telecom Italia ammontano a 6,8 miliardi di euro, in crescita del 2,0% anno su anno (+0,2% nel domestico a 4,6 miliardi di euro, +6,0% in Brasile a 2,3 miliardi di euro). I ricavi da servizi di Gruppo sono in aumento del 2,1% a 6,4 miliardi di euro (+0,1% nel domestico a 4,2 miliardi di euro, +6,1% in Brasile a 2,2 miliardi di euro). Escludendo la componente legata alle attività MVNO, la crescita dei ricavi totali di Gruppo sarebbe pari al 3,3% anno su anno e quella dei ricavi da servizi al 3,5%; nel perimetro domestico, rispettivamente, al 2,0% e al 2,1%.



L’EBITDA After Lease è pari a 1,8 miliardi di euro, in aumento dell’1,2% anno su anno (-2,5% nel domestico a 0,9 miliardi di euro, +5,5% in Brasile a 0,9 miliardi di euro); al netto della componente MVNO, la crescita risulterebbe pari al 6,3% anno su anno a livello di Gruppo e al 7,1% nel perimetro domestico. La performance mostra una significativa accelerazione nel secondo trimestre, con una crescita anno su anno dell’EBITDA After Lease di Gruppo del 4,5% (+8,1% al netto della componente MVNO).



Gli investimenti di Gruppo ammontano a 0,9 miliardi di euro, pari al 12,6% dei ricavi (10,6% nel perimetro domestico, 16,6% in Brasile). L’EBITDA After Lease-CAPEX è pari a circa 0,9 miliardi di euro, in crescita dello 0,9% anno su anno.



L’Indebitamento Finanziario Netto rettificato After Lease di Gruppo al 30 giugno 2026 è inferiore a 7,3 miliardi di euro, sostanzialmente stabile rispetto al 31 marzo 2026 e in miglioramento di oltre 0,2 miliardi di euro rispetto al 30 giugno 2025, con una leva finanziaria pari a 1,94x.



L’Equity Free Cash Flow After Lease del secondo trimestre è positivo per 1,0 miliardo di euro e comprende l’incasso del rimborso del canone di concessione 1998. La dinamica riflette la consueta stagionalità del business, che prevede una netta accelerazione della generazione organica di cassa nella seconda parte dell’anno, come già osservato nel 2025.



Da segnalare che nel secondo trimestre c'è stato un ritorno all'utile con un risultato netto attribuibile ai soci positivo per 88 milioni di euro, rispetto alla perdita di 8 milioni di euro registrata nel secondo trimestre del 2025 e alla perdita di 292 milioni di euro del primo trimestre 2026, che scontava oneri non ricorrenti legati a costi e accantonamenti sul personale per 210 milioni di euro.



Alla luce dei risultati del primo semestre e delle azioni già avviate, TIM conferma gli obiettivi forniti al mercato per il 2026 e il 2027.



"I risultati del primo semestre – ha commentato Pietro Labriola, Amministratore Delegato del Gruppo - confermano la solidità del percorso intrapreso, che in questi cinque anni ha profondamente trasformato TIM. Nel secondo trimestre abbiamo registrato una chiara accelerazione della redditività e il ritorno alla crescita delle attività domestiche, superando progressivamente gli effetti temporanei che avevano caratterizzato l’inizio dell’esercizio. TIM continua a rafforzare il proprio ruolo di riferimento per la trasformazione digitale del Paese e TIM Brasil prosegue il proprio percorso di crescita".



"Su queste basi confermiamo tutti gli obiettivi indicati al mercato. In queste settimane si è aperto intanto un nuovo capitolo: lo scorso 18 luglio il Consiglio di Amministrazione ha infatti valutato positivamente l’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio promossa da Poste Italiane, ritenendone congruo il corrispettivo sul piano finanziario e apprezzandone il razionale e le prospettive industriali. La destinazione non cambia, cambia la velocità con cui possiamo raggiungerla".



(Foto: © gonewiththewind/123RF)

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