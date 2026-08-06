Milano 12:10
53.983 +1,00%
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Dow Jones 5-ago
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Ordini industria Germania (MoM) in giugno

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Ordini industria Germania (MoM) in giugno
Germania, Ordini industria in giugno su base mensile (MoM) +3,1%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,5%).
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