Londra: andamento rialzista per Haleon
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, con una variazione percentuale del 2,05%.
L'andamento di Haleon nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Osservando il grafico di breve periodo di Haleon, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 3,752 sterline e supporto a 3,706. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 3,798.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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