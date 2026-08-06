Londra: andamento rialzista per Haleon

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici , con una variazione percentuale del 2,05%.



L'andamento di Haleon nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Osservando il grafico di breve periodo di Haleon , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 3,752 sterline e supporto a 3,706. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 3,798.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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