Londra: si concentrano le vendite su RELX

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che sta segnando un calo dell'1,90%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RELX , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di breve periodo di RELX mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 26,95 sterline e supporto a 26,08. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 27,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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