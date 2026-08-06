Londra: si concentrano le vendite su RELX
(Teleborsa) - Rosso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che sta segnando un calo dell'1,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RELX, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di breve periodo di RELX mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 26,95 sterline e supporto a 26,08. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 27,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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