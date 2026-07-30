Londra: rosso per RELX

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , con una flessione dell'1,81%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a RELX rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di RELX è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,43 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,04. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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