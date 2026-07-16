Londra: giornata depressa per RELX

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che tratta con una perdita del 2,32%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che RELX mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,83%, rispetto a -0,29% del principale indice della Borsa di Londra ).





Tecnicamente, RELX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,66 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,22. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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