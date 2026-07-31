Londra: rosso per RELX
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che presenta una flessione del 2,17% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di RELX evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso RELX rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di RELX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 26,38 sterline. Primo supporto visto a 26,06. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 25,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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