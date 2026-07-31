Londra: rosso per RELX

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che presenta una flessione del 2,17% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di RELX evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso RELX rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di RELX , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 26,38 sterline. Primo supporto visto a 26,06. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 25,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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