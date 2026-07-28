Londra: nuovo spunto rialzista per RELX
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che avanza bene del 3,65%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di RELX evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso RELX rispetto all'indice.
La tendenza di breve di RELX è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,16 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,12. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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