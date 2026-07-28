Londra: nuovo spunto rialzista per RELX

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che avanza bene del 3,65%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di RELX evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso RELX rispetto all'indice.





La tendenza di breve di RELX è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,16 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,12. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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