Londra: si concentrano le vendite su RELX

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che tratta con una perdita del 2,58%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a RELX rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di RELX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,58 sterline e primo supporto individuato a 23,87. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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