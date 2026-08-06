Quadro rialzista per Schroders

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Apprezzabile rialzo per la società di gestione patrimoniale inglese , tra i componenti del FTSE 100 , in guadagno dello 0,08% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 5,895 sterline, Schroders è molto appetibile con stop loss impostato a quota 5,587 pounds e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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