Quadro rialzista per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Seduta in ribasso per la compagnia ferroviaria statunitense, parte dell'S&P 100, che porta a casa un decremento dello 0,27%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 295,5 USD, con stop loss individuato a livello 150,9 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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