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Vendite dettaglio Italia (MoM) in giugno

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Vendite dettaglio Italia (MoM) in giugno
Italia, Vendite dettaglio in giugno su base mensile (MoM) -0,1%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,3%).
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