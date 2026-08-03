Milano 12:39
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Dow Jones 31-lug
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Vendite dettaglio Germania (MoM) in giugno

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Vendite dettaglio Germania (MoM) in giugno
Germania, Vendite dettaglio in giugno su base mensile (MoM) -1,1%, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era -0,4%).
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