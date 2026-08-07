Wall Street prosegue in denaro sostenuta ancora dal tech

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta in frazionale rialzo
, riportando una variazione pari a +0,18% sul Dow Jones
, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 7.745 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+0,86%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,35%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti materiali
(+1,40%), beni di consumo secondari
(+1,30%) e utilities
(+1,04%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia
, che riporta una flessione di -0,52%.
Il presidente Donald Trump
ha affermato che i negoziati tra Iran e Oman
sullo Stretto di Hormuz "stanno procedendo bene"; i mercati intanto ponderano i dati sull'occupazione di luglio diffusi nel primo pomeriggio.
Dal job report è emerso che il tasso di disoccupazione
è in lievissimo calo al 4,1%, sotto il consensus. Sono diminuite di 23 mila unità i posti di lavoro nei settori non agricoli
(non-farm payrolls
), dopo che a giugno erano state aumentate di 20 mila buste paga (dato rivisto da un preliminare di 57 mila). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è di molto peggiore del consensus che indicava una crescita di 85 mila di posti di lavoro.
I dati offrono alla Federal Reserve "segnali contrastanti sullo stato di salute complessivo del mercato del lavoro", ha spiegato Jeff Schulze
, Head of Economic and Market Strategy di Clearbridge Investments. Tuttavia "il dato principale sull'occupazione odierno non è così preoccupante come potrebbe sembrare a prima vista", ha aggiunto Schulze. Sul tema, il presidente della Federal Reserve Bank di Richmond, Thomas Barkin
, ha dichiarato che i dati sull'occupazione di luglio rappresentano una continuazione dei trend
recenti.
In merito alla Fed
, in un'intervista Trump
ha sostenuto che il presidente dell'istituto, Kevin Warsh
, è "fantastico" e ha promesso di non criticarlo, sottolineando
però che in merito ai tassi di interesse
le decisioni non spettano solo a lui
ma anche al braccio di politica monetaria della banca centrale americana.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Salesforce
(+2,30%), Honeywell International
(+2,28%), Nvidia
(+1,39%) e Sherwin Williams
(+1,33%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Visa
, che prosegue le contrattazioni a -1,89%.
Piccola perdita per Caterpillar
, che scambia con un -1,41%.
Tentenna Procter & Gamble
, che cede l'1,10%.
Sostanzialmente debole Chevron
, che registra una flessione dell'1,08%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Atlassian
(+31,97%), AirBnb
(+15,04%), Microchip Technology
(+13,77%) e Palantir Technologies
(+9,27%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Seagate Technology
, che prosegue le contrattazioni a -6,13%.
In perdita Western Digital
, che scende del 4,61%.
Pesante Monster Beverage
, che segna una discesa di ben -4,28 punti percentuali.
Seduta negativa per Insmed
, che scende del 4,12%.