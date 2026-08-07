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Wall Street prosegue in denaro sostenuta ancora dal tech

Commento, Finanza
Wall Street prosegue in denaro sostenuta ancora dal tech
(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta in frazionale rialzo, riportando una variazione pari a +0,18% sul Dow Jones, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 7.745 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,86%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,35%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti materiali (+1,40%), beni di consumo secondari (+1,30%) e utilities (+1,04%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -0,52%.

Il presidente Donald Trump ha affermato che i negoziati tra Iran e Oman sullo Stretto di Hormuz "stanno procedendo bene"; i mercati intanto ponderano i dati sull'occupazione di luglio diffusi nel primo pomeriggio.

Dal job report è emerso che il tasso di disoccupazione è in lievissimo calo al 4,1%, sotto il consensus. Sono diminuite di 23 mila unità i posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a giugno erano state aumentate di 20 mila buste paga (dato rivisto da un preliminare di 57 mila). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è di molto peggiore del consensus che indicava una crescita di 85 mila di posti di lavoro.

I dati offrono alla Federal Reserve "segnali contrastanti sullo stato di salute complessivo del mercato del lavoro", ha spiegato Jeff Schulze, Head of Economic and Market Strategy di Clearbridge Investments. Tuttavia "il dato principale sull'occupazione odierno non è così preoccupante come potrebbe sembrare a prima vista", ha aggiunto Schulze. Sul tema, il presidente della Federal Reserve Bank di Richmond, Thomas Barkin, ha dichiarato che i dati sull'occupazione di luglio rappresentano una continuazione dei trend recenti.

In merito alla Fed, in un'intervista Trump ha sostenuto che il presidente dell'istituto, Kevin Warsh, è "fantastico" e ha promesso di non criticarlo, sottolineando però che in merito ai tassi di interesse le decisioni non spettano solo a lui ma anche al braccio di politica monetaria della banca centrale americana.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Salesforce (+2,30%), Honeywell International (+2,28%), Nvidia (+1,39%) e Sherwin Williams (+1,33%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Visa, che prosegue le contrattazioni a -1,89%.

Piccola perdita per Caterpillar, che scambia con un -1,41%.

Tentenna Procter & Gamble, che cede l'1,10%.

Sostanzialmente debole Chevron, che registra una flessione dell'1,08%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Atlassian (+31,97%), AirBnb (+15,04%), Microchip Technology (+13,77%) e Palantir Technologies (+9,27%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Seagate Technology, che prosegue le contrattazioni a -6,13%.

In perdita Western Digital, che scende del 4,61%.

Pesante Monster Beverage, che segna una discesa di ben -4,28 punti percentuali.

Seduta negativa per Insmed, che scende del 4,12%.
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