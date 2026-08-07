Wall Street apre in verde dopo il job report di luglio

(Teleborsa) - Wall Street apre l'ultima seduta della settimana in positivo
dopo che il presidente Donald Trump
ha affermato che i negoziati tra Iran e Oman
sullo Stretto di Hormuz "stanno procedendo bene"; i mercati intanto ponderano i dati sull'occupazione di luglio diffusi poco fa.
Secondo i dati del Bureau of Labour Statistics
, il tasso di disoccupazione
è in lievissimo calo al 4,1%, sotto il consensus. Sono diminuite di 23 mila unità
i posti di lavoro nei settori non agricoli
(non-farm payrolls
), dopo che a giugno erano state aumentate di 20 mila buste paga (dato rivisto da un preliminare di 57 mila). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è di molto peggiore del consensus che indicava una crescita di 85 mila di posti di lavoro.
I dati occupazionali di luglio hanno "deluso su tutta la linea
, invertendo il trend positivo che aveva caratterizzato il mercato del lavoro nel corso dell'anno", osserva Jeff Schulze
, Head of Economic and Market Strategy di Clearbridge Investments, parte del gruppo Franklin Templeton. La combinazione tra "creazione di posti di lavoro negativa e le revisioni al ribasso dei dati precedenti contrasta con la diminuzione del tasso di disoccupazione, offrendo alla Federal Reserve segnali contrastanti
sullo stato di salute complessivo del mercato del lavoro
", spiega l'esperto. Tuttavia, ravvisa Schulze, "il dato principale sull'occupazione odierno non è così preoccupante
come potrebbe sembrare a prima vista", poiché è stato "penalizzato da circa 50.000 posti di lavoro in meno nel settore dell'istruzione degli enti locali". Si tratta di una "dinamica stagionale
tipica della fine dell'anno scolastico, che generalmente si inverte con l'arrivo dell'autunno, suggerendo che la creazione di posti di lavoro sottostante sia rimasta moderatamente positiva. Nel settore privato
, infatti, la creazione di occupazione è stata pari a +30.000 unità".
In aggiunta, i"l tasso di disoccupazione, considerato uno degli indicatori più importanti alla luce dell'incertezza sull'offerta di lavoro derivante dalla riduzione dei flussi migratori, è diminuito, un segnale positivo per l'economia".
Sulle prime rilevazioni
, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 53.846 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 7.738 punti a circa +0,3%. Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+1,01%); come pure, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,4%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica
(+1,28%) e beni di consumo secondari
(+0,95%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia
(-1,16%), sanitario
(-0,86%) e utilities
(-0,79%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Walt Disney
(+2,87%), Microsoft
(+2,54%), Chevron
(+1,51%) e Travelers Company
(+0,93%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing
, che prosegue le contrattazioni a -3,33%.
Incolore Salesforce
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Honeywell International
scende del 2,97%.
Senza slancio Goldman Sachs
, che negozia con un -2,62%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Insmed
(+33,86%), ARM Holdings
(+4,41%), T-Mobile US
(+3,75%) e Paypal
(+3,19%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su AppLovin
, che ottiene -19,66%.
Sessione nera per Datadog
, che lascia sul tappeto una perdita del 19,08%.
In perdita Axon Enterprise
, che scende del 14,30%.
Pesante Western Digital
, che segna una discesa di ben -13,03 punti percentuali.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Venerdì 07/08/2026
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 85K unità; preced. 20K unità) Mercoledì 12/08/2026
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,48 Mln barili) Giovedì 13/08/2026
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 199K unità).