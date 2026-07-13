Ferrari prosegue il buyback, acquistate altre 28.000 azioni su EXM

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 10 aprile 2026 per un valore di 250 milioni di euro (seconda tranche del piano pluriennale da circa 3,5 miliardi entro il 2030), ulteriori 28.000 azioni ordinarie su Euronext Milan tra l'8 e il 10 luglio 2026 per un controvalore complessivo di 9.196.822,80 euro, a un prezzo medio di 328,4580 euro per azione.



Dall'inizio della seconda tranche al 10 luglio 2026, Ferrari ha investito 147.122.800,56 euro per 496.979 azioni acquistate su EXM e 40.797.556,26 USD per 118.319 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.



Alla stessa data, la società deteneva 18.034.969 azioni proprie ordinarie, pari al 9,61% del capitale sociale. Non è ancora stata eseguita la cancellazione delle azioni proprie approvata dall'assemblea del 15 aprile 2026.



Dall'avvio del programma complessivo (5 gennaio 2026), al 10 luglio, Ferrari ha riacquistato in totale 1.500.743 azioni tra EXM e NYSE per un controvalore di 443.122.125,56 euro.



Sul listino milanese, intanto, peggiora la performance del Cavallino rampante di Maranello , con un ribasso dello 0,35%, portandosi a 329,9 euro.





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