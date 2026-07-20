Tamburi prosegue il buyback, acquistate azioni proprie per quasi 2,1 milioni di euro
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 13 al 17 luglio 2026, complessivamente 219.965 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 9,5056 euro, per un controvalore di 2.090.889,84 euro.
Al 17 luglio quindi, Tamburi aveva in portafoglio 22.326.588 azioni proprie, pari al 12,109% del capitale sociale.
In Borsa, nel frattempo, discreta la performance dell'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che si attesta a 9,44 euro, in lieve aumento dello 0,43%.
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