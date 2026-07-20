BasicNet, svincolate 42.647 azioni proprie legate all’operazione Woolrich

(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato lo svincolo di 42.647 azioni proprie, per un controvalore complessivo di 303.998,61 euro, precedentemente depositate in escrow nell'ambito dell’operazione Woolrich®.



Le azioni sono state trasferite a BasicNet come rimborso parziale di un finanziamento infragruppo.



A seguito dell'operazione, BasicNet detiene complessivamente 7.200.647 azioni proprie, pari al 13,335% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, ribasso composto e controllato per il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori , che archivia la sessione in flessione del 2,00% sui valori precedenti.













Condividi

```