Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,37%

Il DAX esordisce a 26.235,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,37%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,37%, dopo aver aperto a 26.235,8 punti.
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